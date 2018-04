ديفيد فيا يجتاز 400 هدف ويقود نيويورك سيتي للفوز في الدوري الأمريكي

سجل المخضرم ديفيد فيا هدفيه 400 و401 على مستوى الأندية والمنتخب الإسباني ليقود نيويورك سيتي للفوز 3-1 على دالاس في دوري المحترفين الأمريكي، يوم الأحد.

والتحق فيا بقائمة هدافين كبار سجلوا 400 هدف أو أكثر، ولم يعتزلوا لعب كرة القدم بعد وهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولويس سواريز وزلاتان إبراهيموفيتش.

ونجح فيا (36 عامًا) في تسجيل 67 هدفًا على مدار أربعة مواسم مع نيويورك سيتي منها أربعة أهداف في الموسم الجاري، رغم غيابه ثلاث مباريات بسبب الإصابة.

What an achievement by David Villa!

Congratulations to El Guaje on reaching 400 goals for club and country. ???????? pic.twitter.com/ZD9pilGNZ0

— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 29, 2018