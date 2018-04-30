ديفيد فيا يجتاز 400 هدف ويقود نيويورك سيتي للفوز في الدوري الأمريكي

سجل المخضرم ديفيد فيا هدفيه 400 و401 على مستوى الأندية والمنتخب الإسباني ليقود نيويورك سيتي للفوز 3-1 على دالاس في دوري المحترفين الأمريكي، يوم الأحد.

والتحق فيا بقائمة هدافين كبار سجلوا 400 هدف أو أكثر، ولم يعتزلوا لعب كرة القدم بعد وهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولويس سواريز وزلاتان إبراهيموفيتش.

ونجح فيا (36 عامًا) في تسجيل 67 هدفًا على مدار أربعة مواسم مع نيويورك سيتي منها أربعة أهداف في الموسم الجاري، رغم غيابه ثلاث مباريات بسبب الإصابة.

What an achievement by David Villa! Congratulations to El Guaje on reaching 400 goals for club and country. ???????? pic.twitter.com/ZD9pilGNZ0 — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 29, 2018

وسجل أيضًا خيسوس ميدينا هدفًا لنيويورك سيتي الذي تقدم إلى المركز الأول في القسم الشرقي للمسابقة على حساب أتلانتا يونايتد وحقق فوزه الرابع على التوالي على أرضه.

وأدرك سانتياغو موسكويرا التعادل لدالاس، لكنه لم يمنع فريقه من التعرض لخسارته الأولى هذا الموسم. وكان دالاس يحاول أن يصبح الفريق رقم 13 في تاريخ المسابقة الذي ينجح في تجنب الهزيمة في أول سبع مباريات على الأقل في الموسم الجديد.

وسجل فيا الهدف رقم 400 في مسيرته الحافلة من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 2-1 ثم أضاف هدفًا آخر في الدقيقة 69.