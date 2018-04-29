سيلتيك يكتسح رينجرز ويحرز لقب الدوري الاسكتلندي للمرة السابعة

تُوِّج نادي سيلتيك بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم للعام السابع على التوالي، بعد أن سحق ضيفه وجاره رينجرز 5/0، اليوم الأحد، في قمة غلاسجو، موسعًا الفارق مع أقرب منافسيه إلى 10 نقاط يستحيل تعويضها في المباريات الثلاث المتبقية حتى نهاية موسم المسابقة.

كما فاز المدرب برندان رودجرز باللقب الثاني على التوالي في الدوري الاسكتلندي منذ توليه المسؤولية الفنية في موسم 2017/2016، وسرعان ما سيطر أصحاب الأرض على المباراة بعد هدف التقدم، بعد 14 دقيقة، الذي أحرزه أودسون إدوارد.

وضاعف إدوارد النتيجة في الدقيقة 42، قبل أن يسجل جيمس فورست الهدف الثالث مباشرة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف توم روجيك الهدف الرابع في الدقيقة 47، وأكمل كالوم مكغريغور الخماسية في الدقيقة 53، لتعم الاحتفالات ملعب المباراة ابتهاجًا بالفوز الكبير وتحقيق اللقب.

ويحتل رينجرز المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن أبردين الثاني.