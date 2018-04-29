إيران تبحث عن 5 فتيات دخلن ملعب آزادي بطريقة احترافية (صور)

تمكنت 5 فتيات إيرانيات من دخول ملعب آزادي وسط العاصمة طهران، بطريقة احترافية؛ لمشاهدة مباراة بين نادي برسبوليس ممثل طهران، ونادي “سبيدرود رشت” ممثل محافظة جيلان شمال إيران، في دوري المحترفين الإيراني.

وقالت وكالة أنباء “خبر أون لاين”، إن السلطات الأمنية لا تزال تبحث منذ، يوم أمس السبت، عن خمس فتيات تمكنّ من التغلب والتحايل على رجال الأمن المتواجدين في ملعب آزادي بالعاصمة طهران”، مشيرة إلى أن “عملية البحث لاعتقال والتحقيق مع الفتيات متواصلة”.

ونشرت مواقع إخبارية رياضية في وقت متأخر من، مساء الجمعة، صورًا لخمس فتيات تمكنّ من دخول مدرجات ملعب آزادي لتشجيع ناديهن “برسبوليس” الذي تمكن من الفوز ببطولة دوري المحترفين الإيرانيين خلال المباراة ضد نادي سبيدرود رشت، مساء أول أمس الجمعة.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء “مهر”، يوم الأحد، باعتقال ثلاث من الفتيات اللاتي دخلن مدرجات ملعب آزادي، مشيرة إلى أن “المشجعات من أهالي العاصمة طهران”، من دون تقديم المزيد من المعلومات.

وتمكن نادي برسبوليس من التغلب على سبيدرود رشت بثلاثة أهداف دون رد، الأمر الذي جعله يتصدر دوري المحترفين بـ “64” نقطة، فيما حل نادي ذوب آهن أصفهان في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

ويمنع النظام الإيراني من عام 1979 عقب سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي، دخول النساء ملاعب كرة القدم.