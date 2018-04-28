رابطة ألتراس باريس سان جيرمان تهاجم نيمار (صورة)

شنت رابطة “كوليكتيف ألتراس باريس”، المناصرة لنادي باريس سان جيرمان، هجومًا ناريًا على نجم الفريق الأول، البرازيلي نيمار.

ونشرت رابطة باريس سان جيرمان بيانًا هاجمت فيه تصرفات نيمار ودعته إلى احترام المؤسسة التي يعمل فيها، مشيرة إلى أن صبرها له حدود.

واتهمت الرابطة نيمار باستغلال إصابته لتحقيق أهداف خاصة، منوهة إلى أن اللاعب البرازيلي رفض دعوات النادي العاصمي له بالعودة إلى فرنسا، رغم تكلل العملية الجراحية بالنجاح، متمسكًا بقضاء فترة النقاهة بأكملها في بلاده.

وتعرّض نيمار لإصابة في أواخر فبراير الماضي، وأجرى عملية جراحية في البرازيل، ورفض الحضور إلى فرنسا للمشاركة في احتفالات باريس سان جيرمان بلقب الدوري المحلي.

وأوضحت الرابطة في بيانها أن طريقة نيمار في التعامل مع الإصابة تصل إلى حدود (قلة الأدب) لإصراره على المكوث بعيًدا عن مدينتهم.

وأكملت الرابطة في البيان، “كنا وسنبقى المشجعين الأوائل له، ولكننا لن نتوقف أمام شيء إذا استمر شرف نادينا في التعرض للانتهاك، وصبر أصحاب الأحمر والأزرق له حدودٌ”.

ومن المقرر أن يعود نيمار في مايو المقبل إلى الملاعب، ويأمل أن يكون جاهزًا فيما بعد ذلك لخوض منافسات كأس العالم 2018 مع المنتخب البرازيلي.

وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب كرة قدم على الإطلاق.