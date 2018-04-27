لهذا السبب.. إيقاف ديل نيرو رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مدى الحياة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، إيقاف ماركو بولو ديل نيرو رئيس الاتحاد البرازيلي ومنعه من ممارسة أي نشاط متعلق باللعبة مدى الحياة؛ بسبب الرشوة.

وأضاف الفيفا، أن ديل نيرو خضع للتحقيقات أمام لجنة القيم، قررت بشأن “تلقيه رشى مقابل دوره في منح عقود تسويقية وحقوق بث مباريات لشركات في بطولات مختلفة لكرة القدم”.

وتابع الفيفا، أن ديل نيرو انتهك قواعد الأخلاق فيما يتعلق بتلقيه رشى وقبوله هدايا في تعارض وتضارب للمصالح وخرق لقواعد السلوك العام.

ولم يتسن على الفور الحصول على رد ديل نيرو، العضو السابق في اللجنة التنفيذية للفيفا، للتعليق على القرار، رغم أنه نفى في وقت سابق ارتكابه أي أخطاء.

وظل ديل نيرو رئيسًا للاتحاد البرازيلي حتى قرار الفيفا بإيقافه مؤقتًا، في ديسمبر كانون الأول الماضي.