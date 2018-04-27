بشكتاش يرفض استكمال ما تبقى من مباراته أمام فنربخشة

قال نادي بشكتاش التركي لكرة القدم إنه لن يكمل مباراته أمام فنربخشة، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس تركيا..

وتوقفت مباراة إياب نصف نهائي كأس تركيا، يوم الخميس الماضي، بين الفريقين في الدقيقة 57، بعدما اصطدم مقذوف ألقته جماهير فنربخشة برأس شينول جونيش مدرب بشكتاش.

وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم استئناف المباراة دون جمهور، يوم الثالث من مايو، من الدقيقة التي توقفت عندها.

وقال نادي بشكتاش إنه تلقى قرار الاتحاد بحزن وحيرة.

وقال النادي في بيان على موقعه على الإنترنت: “نلعب كرة القدم منذ 115 عامًا”.

“فزنا وتعادلنا وخسرنا على أرض الملعب. ولكي لا نقبل أن نكون الطرف الخاسر فلن نظهر في الملعب يوم الثالث من مايو”.

وكانت النتيجة التعادل السلبي عندما أوقف الحكم المباراة، في حين كانت نتيجة الذهاب 1/1.