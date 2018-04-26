رسميًا.. إبراهيموفيتش لن يلعب في كأس العالم

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لن يُستدعى لقائمة المنتخب الأول للمشاركة في كأس العالم الصيف المقبل.

وأصدر الاتحاد السويدي بيانًا رسميًا أعلن فيه أن إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 36 عامًا، لن يتم استدعاؤه للمشاركة مع السويد في الكرنفال العالمي في روسيا.

وألمحت تقارير مختلفة، كما ألمح إبراهيموفيتش إلى عودته إلى تشكيلة منتخب السويد للمشاركة بكأس العالم، رغم مرور عامين على اعتزاله الدولي.

وقال لارس ريكت رئيس الاتحاد السويدي:”تحدثت مع زلاتان يوم الثلاثاء، وأعلن أنه لن يعود من الاعتزال الدولي”.

وشارك إبراهيموفيتش في 116 مباراة مع السويد، سجل خلالها 62 هدفًا، لكنه لم يسجل أي هدف في 5 مشاركات في كأس العالم بنسختي 2002 و2006.

ويلعب منتخب السويد في كأس العالم ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات: ألمانيا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية.