“يويفا” يمنع باناثينايكوس من المشاركة القارية ثلاثة مواسم لهذا لسبب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء، استبعاد نادي باناثينايكوس اليوناني من أي بطولة قارية لمدة ثلاث سنوات.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد القاري للعبة، “تم استبعاد باناثينايكوس من المشاركة في أي بطولة قارية، لثلاثة مواسم لعدم سداد ديونه”.

وأضاف البيان “قررت غرفة التحكيم بالاتحاد الأوروبي فرض غرامة مالية أيضًا على النادي 100 ألف يورو”.

وكان النادي الذي يتخذ من العاصمة أثينا مقرًا له، قد صدر ضده حكمًا مع وقف التنفيذ من قبل هيئة المراقبة المالية في الاتحاد الأوروبي، وهي اللجنة التي تشرف على قواعد اللعب النزيه في ديسمبر / كانون الأول الماضي، وأبلغت أنه كان على النادي تسوية ديونه حتى الأول من مارس/ أذار الماضي.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، خلصت غرفة التحقيق التابعة للجنة إلى أن باناثينايكوس لم يدفع بعد ديونه، ما يستوجب توقيع العقوبة عليه.