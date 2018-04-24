أعمال شغب واسعة بعد خسارة كايزر تشيفز في كأس جنوب أفريقيا (فيديو)

اجتاحت جماهير كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الملعب عقب خسارة الفريق بهدفين نظيفين في قبل نهائي الكأس المحلية في البلاد؛ ليتسببوا في أعمال شغب كبيرة وتلفيات ضخمة في الاستاد وإصابات في صفوف رجال الشرطة.

وخسر كايزر تشيفز بهدفين نظيفين أمام فريق “فري ستيت ستارز” في قبل النهائي لتجتاح الجماهير الملعب عقب المباراة، ما دفع الاتحاد المحلي لإصدار بيان شديد اللهجة تعهد خلاله بقمع العنف وإدانته بكل شدة.

وجاء في نص بيان الاتحاد الجنوب أفريقي للعبة “اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم يدين بأقوى العبارات الممكنة العنف غير المبرر من جماهير كايزر تشيفز في قبل نهائي الكأس أمام فري ستيت ستارز على ملعب موزيس مابيدا، يوم السبت الماضي”.

“يدعو الاتحاد الجماهير لمساعدة الشرطة في القبض على مثيري الشغب خلال المباراة المذكورة وتحويلهم للقضاء في أسرع وقت ممكن. لم يتم حساب المشاغبين منذ زمن بعيد؛ لكن ذلك يجب أن يتوقف. يجب مواجهة كل من تسبب في الفوضى والشغب في ملعب موزيس مابيدا بالقانون. ونود أن ننتهز هذه الفرصة لتمني الشفاء للمصابين”.

وأضاف البيان “من جانبنا كاتحاد كرة قدم في البلاد سنساهم مع رابطة الدوري المحلي والسلطات الحكومية في التوصل لحلول دائمة لمنع تكرار هذه الأحداث المؤسفة، التي تضر سمعة الرياضة في العالم، وتصنع توجهات سلبية وأغراض هدامة لأهداف كرة القدم القائمة على تسلية وإمتاع الجماهير”.

وختم البيان “سلامة وحماية الجماهير واللاعبين والحكام ورجال الإعلام وكل من يساهم في اللعبة أمر ذو أهمية قصوى ويجب الحفاظ عليه”.