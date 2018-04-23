صِدَام مروّع قد يحرم حارس اليابان من كأس العالم (فيديو)

شهد فوز غامبا أوساكا الياباني على منافسه المحلي سيريزو أوساكا صِدامًا مروعًا بين ماساكي هيغاشيغوتشي حارس مرمى غامبا وزميله جينتا ميروا، تسبب في إصابات مروعة للحارس الدولي الذي قد يغيب عن تشكيلة اليابان في كأس العالم المقبلة في روسيا.

وأرسل حارس سيريزو تسديدة قوية نحو مرمى المنافس خرج لها هيغاشيغوتشي ليمسكها، لكن زميله ميروا عاد أيضًا لمحاولة إبعاد الكرة برأسه ليصطدم برأس زميله الحارس بدلًا من الكرة.

وبدا أن أحد أسنان هيغاشيغوتشي قد تطايرت جراء الارتطام الكبير، ليخرج الحارس من الملعب بعد محاولات علاجه في الملعب.

وظهر وجه هيغاشيغوتشي متورمًا خلال خروجه من الملعب، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الدولي الياباني عانى من كسر في عظام الوجه وسيخضع للأشعة؛ لمعرفة مدى إصابته التي قد تبعده عن مونديال روسيا.

ويشارك هيغاشيغوتشي مع منتخب اليابان، حيث يعد الحارس الثاني للمنتخب بعد إيغي كاواشيما البالغ من العمر 35 عامًا، وقد يغيب عن المونديال في حال خضوعه للعلاج لفترة طويلة.

وخرج هيغاشيغوتشي من الملعب بعد ربع ساعة من البداية وكانت النتيجة التعادل السلبي، لكن غامبا أوساكا حسم الفوز بهدف نظيف فيما بعد.