كولونيا يخطف تعادلًا مثيرًا من شالكة في الدوري الألماني

فرّط شالكة في تقدمه بهدفين ليتعادل 2/2 مع كولونيا متذيل الترتيب، الأحد، لكنه بقي في المركز الثاني متقدمًا بنقطتين على أقرب ملاحقيه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل 3 مباريات من النهاية.

وتقدم شالكة عبر بريل إيمبولو ويفغين كونوبليانكا لكن ليوناردو بيتنكورت قلص الفارق لكولونيا في الدقيقة 26، قبل أن يخطف مارسيل ريسه التعادل في الدقيقة 83.

ويملك شالكة، الذي سدد أيضًا في إطار المرمى، 56 نقطة متقدمًا بنقطتين على بروسيا دورتموند وسبع نقاط على هوفنهايم خامس الترتيب.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورغم حصول كولونيا على نقطة واحدة فإنه بحاجة لمعجزة لتفادي الهبوط إذ يملك 22 نقطة متأخرًا بـ 8 نقاط عن المركز السادس عشر المؤهل لملحق الصعود.

وفي وقت سابق ضمن أوغسبورغ استمراره في دوري الأضواء بفوزه 2/0 على ماينتس الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة متساويًا مع فولفسبورغ صاحب المركز الرابع عشر وفرايبورغ الذي يأتي في المركز السادس عشر.