هل تراجع مدرب السويد عن رفض استدعاء إبراهيموفيتش إلى كأس العالم؟

أثار جان أندرسون مدرب المنتخب السويدي، المزيد من الغموض حول إمكانية استدعاء المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى التشكيلة المشاركة في كأس العالم، في يونيو المقبل.

وأعلن إبراهيموفيتش البالغ من العمر 36 عامًا اعتزاله اللعب الدولي، بعد بطولة أمم أوروبا (يورو 2016) في فرنسا، لكنه ألمح في الفترة الأخيرة إلى رغبته في المشاركة في مونديال روسيا، الصيف المقبل.

ورغم أن أندرسون قال قبل يومين: “إبراهيموفيتش وعدد من اللاعبين الآخرين قالوا إنهم لا يريدون الانضمام للفريق الوطني، بعد بطولة أوروبا في فرنسا، وأنا أحترم ذلك”، إلا أنه قال في تصريحات جديدة: “إبراهيموفيتش لم يقل لي بعد، إنه يريد اللعب في كأس العالم”.

وأضاف أندرسون في تصريح نقلته صحيفة “بيلد” الألمانية: “عندما يتخذ إبراهيموفيتش قراره، فهو مرحب به، عليه الاتصال بي، والتحدث حول الموضوع”.

وختم أندرسون: “في النهاية أنا المدرب، وأنا من يتخذ القرارات، وفي الوقت الحالي لدي أشياء أخرى لأفعلها، أكثر من التفكير في الاحتمالات، وما يمكن أن يحدث”.

وشارك إبراهيموفيتش في 116 مباراة مع السويد، سجل خلالها 62 هدفًا.

ويلعب منتخب السويد في كأس العالم ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات ألمانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية.