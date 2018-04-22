في مشهد مؤثر.. الحارس المخضرم جوليو سيزار يعلن اعتزاله كرة القدم (فيديو)

أعلن الحارس البرازيلي المخضرم، جوليو سيزار، اعتزاله رسميًا، عقب فوز فريقه فلامنغو على أمريكا مينيرو 2-0 بالجولة الثانية من الدوري البرازيلي الممتاز، مساء السبت.

وودع سيزار، البالغ من العمر 38 عامًا، جماهيره على ملعب ماراكانا، بينما بدا التأثر واضحًا على وجهه وبرفقته زوجته وأبنائه، إذ هتفت الجماهير باسمه في مباراته الأخيرة.

وفي نهاية اللقاء ركض زملاؤه في الفريق لاحتضانه وتغنى المشجعون باسمه وسط أجواء مؤثرة.

Al termine della sua ultima partita: Julione si inchina di fronte alla curva del Flamengo, il giorno del suo addio al calcio, decide di salutare lui, chi lo ha accompagnato e sostenuto… e conferma ancora una volta di essere un uomo IMMENSO. Avremmo voluto salutarti anche noi il giorno del tuo ultimo match, ma purtroppo non è stato possibile, comunque, non sarà mai un addio, perché non ti dimenticheremo MAI.Adesso ti aspettiamo nella nostra società e con INTER FOREVER! In bocca al lupo per tutto Julione! ⚫️???????????? Posted by Solo ed esclusivamente INTER on Sunday, April 22, 2018

وبدأ سيزار مسيرته الاحترافية وهو في العشرين من عمره مع فلامنغو في 1998، ودافع عن عرين الفريق الأكثر شعبية في البرازيل لمدة سبع سنوات، قبل أن يشد الرحال لأوروبا للانضمام لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، الذي توج معه بلقب دوري الأبطال ومونديال الأندية في 2010، فضلًا عن لقب الدوري الإيطالي 5 مرات (2005-06 و2006-07 و2007-08 و2008-09 و2009-10)، وكأس إيطاليا ثلاث مرات (2005-06 و2009-10 و2010-11)، وكأس السوبر المحلي 4 مرات (2005 و2006 و2008 و2010).

ثم تنقل الحارس البرازيلي بعد ذلك بين صفوف أندية عديدة مثل كوينز بارك رينجرز الإنجليزي وتورنتو الكندي وبنفيكا البرتغالي.

وتم استدعاء سيزار للمرة الأولى لصفوف المنتخب البرازيلي في 2002، ولكنه لم يخض مباراته الرسمية الأولى سوى في 2004 في بطولة كوبا أمريكا التي توج بها “السيليساو”.

وتوج سيزار بلقبين في كأس القارات (2009 و2013)، كما شارك في مونديالات 2006 بألمانيا و2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل.

وخلال مسيرته الحافلة خاض الحارس المخضرم 444 مباراة على مستوى الأندية و87 مع منتخب البرازيل.