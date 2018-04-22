أتلانتا يهزم جالاكسي في الدوري الأمريكي رغم وجود إبراهيموفيتش

بفضل هدفين من لاعبيه جوزيف مارتينيز وميغيل ألميرون فاز أتلانتا يونايتد على مضيفه لوس أنجليس جالاكسي 2-صفر في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الأحد.

وشارك السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش مع فريقه جالاكسي لكنه لم يتمكن من منع الهزيمة أمام جماهير الفريق في ملعبه رغم أنه سبق وأن أحرز ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات له في البطولة بعد انضمامه قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في 31 مارس آذار الماضي.

أحرز مارتينيز الهدف الأول لفريقه في الشوط الأول من كرة مرتدة، بينما عزز ألميرون تقدم فريقه من ركلة جزاء نفذها في الوقت الإضافي للشوط الثاني ليعزز فريقه مسيرته الخالية من الهزيمة إلى ست مباريات متتالية.

وأهدر مارتينيز ركلة جزاء لفريقه في الشوط الأول لكنه عوض هذا التعثر بعد ذلك بدقيقتين فقط محرزًا هدفه السادس في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 22 وهو يتصدر قائمة هدافي البطولة.

وشهدت المباراة عودة لاعب وسط جالاكسي المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس بعد تعافيه من إصابة في الساق غاب بسببها عن الملاعب منذ منتصف مارس آذار الماضي، عندما شارك بديلاً في الدقيقة 66.

وفي مباريات أخرى، فاز لوس أنجليس أف.سي خارج ملعبه على مونتريال إمباكت 5-3 وفاز هيوستون دينامو على ضيفه تورونتو 5-1.