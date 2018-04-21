السلطات المكسيكية تستعيد كأس الدوري الأوروبي بعد سرقتها

أعلنت السلطات المكسيكية استعادة كأس الدوري الأوروبي التي تمت سرقتها في ظروف غامضة بعد عرضها في مدينة ليون، التابعة لولاية غولاداخارا المكسيكية، من قبل إحدى الشركات الراعية للمسابقة.

وسُرقت الكأس بعد عرضها، حيث نُقلت في سيارة حسب السلطات المكسيكية التي تمكنت من معرفة السيارة واستعادة الكأس التي ستعود لأوروبا مجددًا.

#PGJEInforma Que a través de elementos de la @AIC_Guanajuato es recuperada la copa @EuropaLeague tras recibir la denuncia que había sido robada del vehículo que la trasladaba posterior a un evento en @municipio_leon. pic.twitter.com/TF8sKjVRAe — PGJE (@PGJEGUANAJUATO) April 20, 2018

ولم تعلن السلطات المكسيكية عن تفاصيل السرقة التي حدثت في ملعب جوانا خواتو في مدينة ليون الواقعة على بعد 50 كلم من غولاداخارا، لكنها اكتفت بإعلان استعادة الجائزة.

ويُجرى نهائي الدوري الأوروبي في مدينة ليون الفرنسية في 16 أيار/مايو المقبل، ويلعب دور نصف النهائي الأسبوع المقبل، حيث يواجه آرسنال أتلتيكو مدريد، وريد بول سالزبورغ أولمبيك مارسيليا.