السلطات المكسيكية تستعيد كأس الدوري الأوروبي بعد سرقتها

السلطات المكسيكية تستعيد كأس الدوري الأوروبي بعد سرقتها

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

أعلنت السلطات المكسيكية استعادة كأس الدوري الأوروبي التي تمت سرقتها في ظروف غامضة بعد عرضها في مدينة ليون، التابعة لولاية غولاداخارا المكسيكية، من قبل إحدى الشركات الراعية للمسابقة.

وسُرقت الكأس بعد عرضها، حيث نُقلت في سيارة حسب السلطات المكسيكية التي تمكنت من معرفة السيارة واستعادة الكأس التي ستعود لأوروبا مجددًا.

ولم تعلن السلطات المكسيكية عن تفاصيل السرقة التي حدثت في ملعب جوانا خواتو في مدينة ليون الواقعة على بعد 50 كلم من غولاداخارا، لكنها اكتفت بإعلان استعادة الجائزة.

ويُجرى نهائي الدوري الأوروبي في مدينة ليون الفرنسية في 16 أيار/مايو المقبل، ويلعب دور نصف النهائي الأسبوع المقبل، حيث يواجه آرسنال أتلتيكو مدريد، وريد بول سالزبورغ أولمبيك مارسيليا.

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