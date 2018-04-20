مدرب السويد يصدم إبراهيموفيتش: لن أستدعيه إلى كأس العالم

قال المدرب جان أندرسون، المدير الفني لمنتخب السويد إنه لن يضم المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى قائمة المنتخب المستدعاة إلى كأس العالم في روسيا.

وأعلن إبراهيموفيتش (36 عامًا) اعتزاله اللعب الدولي بعد بطولة أمم أوروبا (يورو 2016)؛ لكنه ألمح قبل أسابيع إلى إمكانية عودته للمشاركة مع منتخب بلاده السويد في كأس العالم.

لكن أندرسون مدرب السويد قال إنه لن يستدعيَ إبراهيموفيتش الذي انتقل إلى لوس أنجليس غالاكسي الشهر الماضي.

ونقلت قناة تي في 4 السويدية عن أندرسون قوله: “إبراهيموفيتش وعدد من اللاعبين الآخرين قالوا إنهم لا يريدون الانضمام للفريق الوطني، بعد بطولة أوروبا في فرنسا، وأنا أحترم ذلك”.

وأضاف “ما تتحدث عنه وسائل الإعلام، وما يتحدث عنه زلاتان نفسه، لا أستطيع أن أتعامل معه، وأنا مرتبط بما قيل بيننا، والاتفاق الذي توصلنا إليه”.

وعمّا إذا كان إبراهيموفيتش ضمن خططه، قال أندرسون: “لا، لأنه قال (لا)، والآخرون الذين قالوا (لا)، هم أيضًا خارج حساباتنا”.

وشارك إبراهيموفيتش في 116 مباراة مع السويد سجل خلالها 62 هدفًا.