إلغاء مباراة بشكتاش وفنربخشة في كأس تركيا بسبب الشغب الجماهيري (فيديو وصور)

قرر حكم مباراة فنربخشة وبشكتاش في إياب نصف نهائي بطولة كأس تركيا لكرة القدم اليوم الخميس،إلغاء اللقاء جراء أحداث شغب جماهيري.

وكانت الأجواء حماسية في اللقاء منذ بدايته، إذ شهدت الدقيقة 30 طرد البرتغالي بيبي لاعب بشكتاش، لخشونة مع الإسباني سولدادو لاعب فنربخشة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ثم توقفت المباراة في الدقيقة 57 بسبب شغب جماهيري، فشهدت سقوط أشياء إلى أرضية الملعب، ما أسفر عن إصابة مدرب بشكتاش شنول غونيش، الأمر الذي دفع الحكم إلى التوجه لغرفة الملابس.

وانتظر حكم اللقاء نحو نصف ساعة، وعقب استشارات مع مساعديه قرر تعطيل المباراة.

وتم تعطيل المباراة بنتيجة التعادل السلبي، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.