لهذا السبب.. حاتم بن عرفة يشكو باريس سان جيرمان

تقدم حاتم بن عرفة لاعب باريس سان جيرمان بشكوى ضد ناديه، إلى اللجنة القانونية لرابطة كرة القدم للمحترفين في فرنسا للمطالبة بمبلغ 100 ألف يورو.

وتم خصم 100 ألف يورو من مستحقات اللاعب؛ بسبب عدم حضوره تجمع الفريق في الدوحة، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم.

وكان “باريس سان جيرمان” خصم المبلغ من راتب اللاعب؛ بسبب عدم انضمامه لبعثة الفريق أثناء تحضيراته في قطر.

ووفقًا لمحامي اللاعب، فقد قدم اللاعب شهادة طبية تثبت أنه كان يعاني من التهاب في المعدة والأمعاء، ولكن النادي لم يعترف بتلك الشهادة وطالبه بتقديم إجازة طبية.

وتم استبعاد بن عرفة، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، من قائمة الفريق الأول منذ أبريل عام 2017.