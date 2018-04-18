افتتاح المرحلة الأخيرة لبيع تذاكر مونديال روسيا 2018

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، المرحلة النهائية لبيع تذاكر مونديال روسيا لكرة القدم، والتي تستمر حتى 15 يوليو /تموز.

ويطرح الاتحاد خلال الشهرين المقبلين أكثر من مليون تذكرة، تضاف لمليون و698 ألفًا و49 تذكرة كان قد تم بيعها للمشجعين من جميع أنحاء العالم.

وفتح فيفا في كل مدينة من الإحدى عشرة التي ستستضيف مباريات البطولة منافذ بيع رسمية، يتم الحصول منها على التذاكر السابق حجزها إلكترونيًا حتى الأول من مايو /أيار.

وبعد ذلك التاريخ، يمكن الحصول على التذاكر المتبقية من المنافذ التي ستعمل طوال أيام الأسبوع.

ومنذ الأول من يونيو /حزيران، ستتم إضافة منافذ بيع جديدة في المطارات الثلاثة الرئيسية بموسكو (دوميدودوف، وشيرميتيفو وفونكوفو)، وكذلك في سان بطرسبورغ وكازان وسامارا.

وتوقع فيفا بالأمس أن تعج ملاعب المونديال بالمشجعين منذ المباراة الافتتاحية بين روسيا والسعودية في 14 يونيو /حزيران.

ومنذ سبتمبر /أيلول الماضي، اشترى المشجعون مليونًا و6980 ألفًا و49 تذكرة، نصفهم من المشجعين المحليين بحوالي 800 ألف.

ويأتي بعد ذلك بفارق كبير المشجعون الأمريكيون بواقع 80 ألفًا و161 مشجعًا، والبرازيليون (أكثر من 65 ألفًا)، والمكسيكيون (51 ألفًا و736)، والأرجنتينيون (حوالي 45 ألفًا)، والبيروانيون (38 ألفًا و455)، والصينيون (36 ألفًا و841 تذكرة).