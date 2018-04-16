تأكد غياب فيدال عن مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد لخضوعه لجراحة في الركبة

قال يوب هاينكس، مدرب بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، اليوم الإثنين، إن لاعب وسط فريقه التشيلي الدولي أرتورو فيدال سيخضع لعملية جراحية بسيطة في الركبة؛ بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات، وإنه سيغيب عن الملاعب لفترة قصيرة جراء ذلك.

وبسبب الإصابة سيغيب فيدال، البالغ 30 عامًا، عن مباراة النادي البافاري في قبل نهائي كأس ألمانيا في مواجهة باير ليفركوزن، غدًا الثلاثاء، كما يستبعد أن يشارك في مباراة بطل ألمانيا في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب.

ويسعى بايرن لحصد ثلاثية من الألقاب في الموسم الحالي، بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي.

وعن الإصابة التي تعرض لها فيدال، أمس الأحد، قال هاينكس: “انزلق والتوت ركبته”.

وأضاف المدرب المخضرم: “تحدثت إلى الطبيب بعد فحص بالأشعة خضع له أرتورو. سيخضع اللاعب لعملية جراحية بسيطة ستتم بالمنظار. وبالفعل هو في طريقه إلى أوجسبورغ. سيغيب مدة قصيرة عن الملاعب”.