بعد حصد باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي.. داني ألفيس يدخل تاريخ كرة القدم

أضاف البرازيلي داني ألفيس لقبًا جديدًا لخزينته الشخصية بعدما توج بلقب الدوري الفرنسي الدرجة الأولى برفقة باريس سان جيرمان، وهو الثالث له برفقة الفريق الفرنسي بعد لقب كأس الأبطال وكأس رابطة الأندية الفرنسية.

وما زال بإمكان ألفيس إضافة لقب جديد لمسيرته مع سان جيرمان، حيث يعتبر الفريق مرشحًا للقب كأس فرنسا وسيواجه في نصف النهائي كان، وحال تأهله سيواجه الفائز من لقاء ليزيريبي وشامبلي، وهما فريقان من الدرجات الأدنى حققا المفاجأة وبلغا نصف النهائي.

ألفيس بلقبيه حتى الآن هذا الموسم وهما الدوري الفرنسي، وكأس الرابطة، استطاع أن يتخطى النجمين كيني داغليش، وريان غيغز.

ورفع ألفيس رصيده من الألقاب إلى 37، وهو الرقم الأعلى في التاريخ للاعب كرة قدم، منها 34 لقبًا برفقة الأندية و3 ألقاب مع منتخب البرازيل.

وفاز ألفيس بالألقاب مع كل الفرق التي لعب بها وهي: لقب وحيد باهيا البرازيلي ولقبان برفقة يوفنتوس الإيطالي و 3 ألقاب برفقة باريس سان جيرمان و5 ألقاب برفقة إشبيلية و23 لقبًا برفقة برشلونة.. كما فاز برفقة منتخب البرازيل بكوبا أمريكا مرة ولقبان في كأس القارات.

ومن أبرز ألقابه 3 دوري أبطال أوروبا برفقة برشلونة و 8 ألقاب للدوري في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا و6 كؤوس محلية بين إسبانيا وإيطاليا و4 ألقاب للسوبر الأوروبي و3 ألقاب لكأس العالم للأندية والسوبر المحلي 6 مرات بين إسبانيا وفرنسا.

وما زال ألفيس يحلم بلقب وحيد هو كأس العالم للمنتخبات، ويملك الفرصة الأخيرة في مونديال روسيا الصيف المقبل، حيث يبقى المنتخب البرازيلي أحد أبرز المرشحين للقب.