الفشل الأوروبي يطغى على فوز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي

أحرز باريس سان جيرمان لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة الخامسة في ست سنوات بشكل رائع، أمس الأحد، كما توج بكأس رابطة الأندية المحلية للموسم الخامس على التوالي، لكن رغم ذلك فإن عدم ترك بصمة أوروبية مؤثرة سيطغى على كل شيء.

وخرج سان جيرمان، الذي ضم نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون يورو (273.6 مليون دولار) في صفقة قياسية، كما انتزع خدمات الشاب الواعد كيليان مبابي، من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ويعتقد الإسباني يوري برتشيتشي، لاعب سان جيرمان، أن الدوري الفرنسي هو السبب في ذلك، وقال لصحيفة “دو ديمانش”، أمس الأحد: “منافسو باريس سان جيرمان ليسوا أقوياء بالشكل الكافي.

“في إسبانيا يمنح المنافسون الفرصة لبرشلونة وأتلتيكو وريال مدريد للاستعداد بشكل قوي للمباريات الأوروبية الكبيرة. المعاناة في مباريات الدوري المحلي تكون مفيدة”.

وتلاعب سان جيرمان بمعظم منافسيه على مدار الموسم وحقق 16 انتصارًا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر كما عزز رقمه القياسي على أرضه بعدم الهزيمة في 40 مباراة متتالية.

وعانى موناكو البطل السابق أمام سان جيرمان وخسر أمام فريق العاصمة الفرنسية أربع مرات على مدار الموسم في مختلف البطولات.

وحقق سان جيرمان هذا الاكتساح دون مساعدة كبيرة من نيمار الذي تعرض لإصابة في القدم ويغيب منذ الـ25 من فبراير شباط الماضي.

لكن مع وجود إدينسون كافاني امتلك سان جيرمان سلاحًا هجوميًا خطيرًا وسجل مهاجم منتخب أوروغواي 25 هدفًا في الدوري.

ولم ينعكس ذلك على مشوار دوري الأبطال إذ خسر سان جيرمان 5-2 في مجموع المباراتين أمام ريال بعدما افتقر للروح القتالية خاصة في مباراة الإياب في باريس.

ويتحمل المدرب أوناي إيمري، الذي قاد إشبيلية لإحراز لقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات خلال فترة 2014-2016، المسؤولية بشكل كبير عن هذا الإخفاق وبدا أنه يفتقد السيطرة بشكل تام على اللاعبين.

وينتهي عقد المدرب الإسباني بنهاية الموسم الجاري، وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن سان جيرمان سيتعاقد مع توماش توخيل، مدرب بروسيا دورتموند السابق.

ورغم ذلك يثق إيمري تمامًا أن فريقه الحالي يملك مقومات النجاح في أوروبا.

وقال إيمري: “هذا الفريق قوي جدًا وأثق في نجاحه المستقبلي. هنا أولا ثم في دوري أبطال أوروبا. لكن هذا يحتاج إلى المزيد من العمل والصبر”.

وربما يكون افتقار سان جيرمان، الذي تأسس عام 1970، لتاريخ حافل من أسباب عدم إظهار شخصية قوية في المنافسات الأوروبية القوية.

وقال أريغو ساكي، مدرب ميلانو السابق: “من أجل الفوز بشيء فإن الأمر الأهم يتعلق بالنادي ورؤيته وكفاءته ولوائحه واختياراته. وبعد ذلك يأتي الفريق”.

وأضاف: “لدي شعور أنه في باريس سان جيرمان لا يوجد احترام لهذا التسلسل”.