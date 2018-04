السويدي إبراهيموفيتش: فرصتي في الذهاب إلى المونديال مرتفعة (صورة)

قال لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المحترف في لوس أنجلس جالاكسي الأمريكي إن فرصته في الذهاب إلى بطولة كأس العالم في روسيا الصيف المقبل مرتفعة.

وفي تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأحد، أكد إبراهيموفيتش، بالقول:”فرصتي في الذهاب لكأس العالم مرتفعة للغاية”.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018

