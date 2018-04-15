أيندهوفن يكتسح أياكس ويحرز لقب الدوري الهولندي

انتزع أيندهوفن لقب دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، للمرة 24 في تاريخه على إستاد فيليبس، الذي غمرته أجواء الفرحة والسعادة عقب انتصاره 3/0 على أياكس أمستردام، الذي أنهى اللقاء بـ9 لاعبين.

وسجل جاستون بيريرو ولوك دي يونغ في الشوط الأول، وأضاف ستيفن بيرخفين الهدف الثالث لصالح أيندهوفن، بعد بداية الشوط الثاني.

ورفع الانتصار رصيد فريق المدرب فيليب كوكو إلى 80 نقطة من 31 مباراة ليتسع الفارق إلى 10 نقاط، وهو ما لا يمكن لأياكس صاحب المركز الثاني تعويضه قبل 3 جولات على نهاية الموسم. وهذا هو ثالث لقب للدوري يناله أيندهوفن خلال 4 مواسم.