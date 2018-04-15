ضربة رأس إبراهيموفيتش تهدي غالاكسي الفوز في الدوري الأمريكي (فيديو)

ضربة رأس إبراهيموفيتش تهدي غالاكسي الفوز في الدوري الأمريكي (فيديو)

المصدر: رويترز

أحرز المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفًا بضربة رأس ليقود لوس أنغليس غالاكسي للفوز 1-صفر على شيكاغو فاير في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، أمس السبت.

ودخل الهداف السويدي الشهير التشكيلة الأساسية لفريقه الجديد غالاكسي، قادمًا من مانشستر يونايتد، لأول مرة وترك بصمة مؤثرة جديدة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في نهاية الشوط الأول بضربة رأس من إبراهيموفيتش بعد كرة عرضية من آشلي كول.

وسجل أولا كمارا هدفين لشيكاغو لكن الحكم ألغاهما بداعي التسلل.

وضغط فاير بقوة في الشوط الثاني وحصل على عشر ركلات ركنية دون أن يترجم هذا التفوق إلى هدف التعادل.

وقبل هذه المباراة شارك إبراهيموفيتش، مهاجم إنترناسيونالي ويوفنتوس وميلانو وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق، مرتين كبديل مع غالاكسي منذ انضمامه الشهر الماضي.

وفي المرة الأولى سجل هدفين خلال 19 دقيقة، وقاد غالاكسي للفوز 4-3 على جاره لوس أنغليس إف.سي بينما خسر فريقه في المرة الثانية 2-صفر أمام كانساس سيتي.

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