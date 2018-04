ضربة رأس إبراهيموفيتش تهدي غالاكسي الفوز في الدوري الأمريكي (فيديو)

أحرز المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفًا بضربة رأس ليقود لوس أنغليس غالاكسي للفوز 1-صفر على شيكاغو فاير في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، أمس السبت.

ودخل الهداف السويدي الشهير التشكيلة الأساسية لفريقه الجديد غالاكسي، قادمًا من مانشستر يونايتد، لأول مرة وترك بصمة مؤثرة جديدة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في نهاية الشوط الأول بضربة رأس من إبراهيموفيتش بعد كرة عرضية من آشلي كول.

وسجل أولا كمارا هدفين لشيكاغو لكن الحكم ألغاهما بداعي التسلل.

Zlatan Ibrahimovic scores the winner in his first LA Galaxy start. pic.twitter.com/7sGWtcNxJP

— united world (@UnitedWorld22) April 15, 2018