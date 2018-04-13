نيمار يكشف موعد عودته من الإصابة

توقع نيمار في مقابلة تلفزيونية ستذاع في بلده البرازيل أن يتعافى بشكل كامل من إصابة في القدم بحلول منتصف مايو أيار المقبل.

وأصيب المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا بكسر في مشط القدم والتواء في الكاحل خلال مباراة مع فريقه باريس سان جيرمان في 25 فبراير شباط.

وأجاب على سؤال عن موعد عودته بالقول “خلال شهر” وذلك في مقطع فيديو من مقابلة ستبثها محطة جلوبو التلفزيونية كاملة في وقت لاحق.

وتابع “حالتي تتحسن جيدًا وكل شيء على ما يرام”.

وسيرحب تيتي مدرب منتخب البرازيل بهذه الأنباء لأنها ستعني أنه سيكون هناك متسع من الوقت أمام نيمار للاستعداد لكأس العالم التي ستنطلق في روسيا في 14 يونيو حزيران.

وستلعب البرازيل المباراة الأولى أمام سويسرا في 17 يونيو، لكن المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية سيخوض مباراتين وديتين أمام كرواتيا في الثالث من يونيو والنمسا في العاشر من الشهر ذاته.

وأصبح نيمار أغلى لاعب في العالم عندما انضم إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في أغسطس أب الماضي مقابل 222 مليون يورو (273.6 مليون دولار).