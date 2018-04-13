رسميًا.. بايرن ميونخ يكشف مدربه الجديد

أعلن بايرن ميونخ الألماني، رسميًا، تعيين نيكو كوفاتش، مدربًا، بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم.

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، إنه تم الاتفاق مع نيكو كوفاتش على أن يتولى الأخير قيادة الفريق خلفًا للمدرب الحالي يوب هاينكس.

وتولى هاينكس (72 عامًا) قيادة بايرن ميونخ في أكتوبر الماضي، خلفًا لكارلو أنشيلوتي، ويمتد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وسبق لكوفاتش المدير الفني الحالي لآينتراخت فرانكفورت أن لعب لبايرن ميونخ لموسمين بين 2001 2003.

:وسجل كوفاتش 5 أهداف في 51 مشاركة مع الفريق، ونجح في التتويج مع الفريق بـ 4 ألقاب بواقع لقب في الدوري الألماني ولقب في كأس ألمانيا ولقبين في كأس إنتر كونتينينتال.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت مع مدربه كوفاتش المركز الخامس في الدوري الألماني، ويلعب مع شالكة في نصف نهائي كأس ألمانيا.