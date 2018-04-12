إنفانتينو يلمح إلى تبني نسخة موسعة من كأس العالم للأندية

قال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن شركات أبدت اهتمامها بنسخة موسعة من كأس العالم للأندية، ملمحًا إلى أن الفيفا يتجه بالفعل إلى تبني نسخة أكبر من البطولة السنوية.

وذكرت تقارير في صحيفتي “نيويورك تايمز” و”فايننشال تايمز” هذا الأسبوع أن مجموعة من الشركات عرضت ما يصل إلى 25 مليار دولار لإقامة هذه البطولة، إضافة إلى بطولات أخرى مقترحة.

وأبلغ إنفانتينو الصحفيين على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: “هناك شركات أبدت اهتمامها بالفعل وهي علامة جيدة”.

وتابع: “السؤال الآن لا يتعلق بمنح المزيد من الأهمية للبطولة، بل لماذا لم نفعل حتى الآن؟ لقد حان الوقت لذلك”.

وأقيمت نسخة العام الماضي في دولة الإمارات، على أن تقام النسخة المقبلة كذلك في الإمارات.

وأضافت التقارير أن مستثمرين من الولايات المتحدة والصين واليابان والشرق الأوسط من بين أطراف اقترحت زيادة عدد فرق كأس العالم للأندية التي ينافس فيها أبطال القارات.

وأبلغ إنفانتينو الصحفيين على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: “تحدثنا لعامين عن كأس عالم للأندية تضم 24 فريقًا وتكون أكثر شمولًا واحترامًا لجدول المباريات الدولية”.

وتابع: “درسنا الأمر وتحدثنا مع مجلس الفيفا. نرغب في عمل شيء يحبه الناس وهناك شركات أبدت اهتمامها بالفعل وهي علامة جيدة”.

وكأس العالم للأندية بطولة سنوية يشارك فيها 7 فرق بنظام خروج المغلوب.

والمغرب واليابان والإمارات من بين الدول التي استضافت البطولة في السنوات الأخيرة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: إن إنفانتينو تحدث عن عرض خلال اجتماع لمجلس الفيفا في بوغوتا الشهر الماضي.

وتابع في بيان: “يمكننا تأكيد أن رئيس الفيفا تحدث عن عرض مزعوم لشراء بعض الحقوق خلال اجتماع مجلس الفيفا في بوغوتا.

“نظرًا لأن غياني إنفانتينو لم يكشف تفاصيل ملموسة عن ماهية هذا العرض والجهات التي قدّمته، فإننا لن نصدر تعليقًا في هذا الشأن”.