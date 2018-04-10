هل يقوم الفيفا بإلغاء نظام إعارة اللاعبين في كرة القدم؟

كشفت تقارير صحفية عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يدرس جديًا إلغاء أو تعديل القواعد المنظمة لعملية إعارة اللاعبين بين الأندية، لما شهدته من فوضى كبيرة الفترة الماضية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “فرانس فوتبول”، فإن الفيفا يعتزم إجراء تعديلات قوية متعلقة بنظام الإعارة، وقد يصل الأمر إلى إلغاء هذا النظام تمامًا في كرة القدم.

وذكرت الصحيفة، أن نقاشات عديدة أجريت في الشهور الماضية بمقر الفيفا في زيورخ، من أجل إصلاح نظام الانتقالات في كرة القدم، وجمعت فيكتور مونتاغلياني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفيليب بيات، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، كما شارك فيها نجوم كبار سابقون أبرزهم كافو، إدوين فادير سار وماركو فان باستن، حيث تحولت إلى “فوضى حقيقية”، ومحاولة من الأندية لتحقيق أرباح مالية خيالية.

وأصبحت إعارات اللاعبين الشباب أحد أهم مصادر الربح للأندية الكبرى، التي تسمح لنجومها الشبان للخروج على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة المشاركة، ثم بيعهم مستقبلًا بمبالغ ضخمة عقب تألقهم.

وأوضحت أن البيانات تظهر أن يوفنتوس الإيطالي لديه حاليًا 41 لاعبًا معارًا، ويأتي تشيلسي الإنجليزي في المرتبة الثانية، ثم أودينيزي (27)، ومانشستر سيتي (18) وموناكو (11).