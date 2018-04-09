اليابان تقيل المدرب خليلوجيتش قبل شهرين على كأس العالم

قال الاتحاد الياباني لكرة القدم، إنه أقال مدرب المنتخب الوطني وحيد خليلوجيتش قبل شهرين على انطلاق نهائيات كأس العالم في روسيا.

وأوضح كوزو تاشيما، رئيس الاتحاد الياباني للعبة، أنه تم إبلاغ المدرب البوسني بالقرار وسيتم الإعلان عن بديله في مؤتمر صحفي خلال وقت لاحق، يوم الاثنين.

وتولى خليلوجيتش (65 عامًا)، الذي قاد الجزائر للوصول لدور الـ 16 في كأس العالم 2014 في البرازيل، تدريب اليابان في 2015 وقادها لبلوغ النهائيات للمرة السادسة على التوالي.

وخيبت اليابان آمال مشجعيها في آخر مباراتين وديتين بعد التعادل 1-1 مع مالي والخسارة 2-1 من أوكرانيا الشهر الماضي.

وستلعب اليابان ضد كولومبيا في أول مباراة لها بكأس العالم يوم الـ 19 من يونيو/ حزيران ثم تلتقي مع السنغال وبولندا ضمن المجموعة الثامنة.