لاعبة برتغالية تنافس الرجال بمهاراتها المذهلة (فيديو)

لم يصدق الكثيرون ما فعلته البرتغالية جيسيكا سيلفا لاعبة ليفانتي الإسباني ومنتخب البرتغال من مهارة فائقة خلال مباراة أمام بلجيكا في تصفيات كأس العالم.

إذ اقتربت إحدى لاعبات بلجيكا من خط المرمى إلى جوار الراية الركنية لكن جيسيكا راوغتها بمهارة فائقة ومررت الكرة بين قدميها لتتقدم نحو مرمى الخصم بسلاسة.

وتتمتع جيسيكا البالغ عمرها 23 عامًا وشاركت كبديلة خلال المباراة بمهارة كبيرة أثبتتها خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاء هدفا المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث تقدمت بلجيكا عبر تيني دي كياجني في الدقيقة الأولى وأدركت دولوريس سيلفا التعادل للبرتغال من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.