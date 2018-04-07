14 قتيلًا في تصادم شاحنة وحافلة فريق للهوكي بكندا

قالت وسائل إعلام كندية إن 14 شخصًا لقوا حتفهم عندما اصطدمت حافلة تقل فريق هوكي للناشئين بشاحنة في ساسكاتشوان.

وذكرت وكالة (ذا كنديان برس) للأنباء أن 14 آخرون كانوا على متن الحافلة التي تقل فريق هامبولت برونكوس أُصيبوا في الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، في منطقة تيزدال الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شمالي ريجينا.

وقال كيفن غارينجر رئيس الفريق في بيان: “نقدم التعازي لأسر موظفينا والرياضيين وكل من تأثر بهذه المأساة”.

“أسرة برونكوس في صدمة وتحاول استيعاب هذه الخسارة الفادحة”.

وقالت السلطات لوكالة (ذا كنديان برس) للأنباء، إن الحادث وقع الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي عندما اصطدمت الشاحنة بالحافلة. وكان الفريق في طريقه لخوض المباراة الخامسة له في التصفيات أمام فريق نيباوين هوكس.