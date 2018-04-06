شرطة نيويورك تطارد مكغريغور

قال دانا وايت رئيس منافسات UFC إن شرطة نيويورك تبحث عن كونور مكغريغور بعد أن تم تصويره وهو يهاجم حافلة تقل مقاتلين آخرين في UFC في مركز باركليز في نيويورك أمس الخميس.

وصدرت مذكرة اعتقال للمصارع الأيرلندي الذي اقتحم لقاءً إعلاميًا للمصارعين المشاركين في UFC 223 وألقى بقطع من السياج الأمني على حافلة كانت تقل المصارعين الذين سيشاركون في اللقاء المقرر غدًا السبت المقبل.

وفور إعلان وايت بأنه سيتم تجريد مكغريغور من لقبه كبطل للوزن الخفيف الذي سيلعب عليه كل من خبيب نورماغوميدوف مع ماكس هولواي انفجر المصارع الأيرلندي من الغضب واعتدى على حافلة المصارعين بالكراسي والحواجز الأمنية وأصاب أحدهم.

وقال وايت: “ما فعله مكغريغور أمر جنائي ومثير للاشمئزاز. شرطة نيويورك تبحث عنه نظرًا لأن ما ارتكبه جريمة”.

وتعرض مايكل تشيزا لإصابة في وجهه إثر إلقاء مكغريغور أحد الكراسي على الحافلة التي تكسر زجاجها وأصاب تشيزا في وجهه.