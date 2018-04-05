باريس سان جيرمان يتفق مع مدربه الجديد والبرازيليون يرفضونه

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان اتفق مع المدرب الألماني توماس توخيل على قيادة تدريب الفريق الموسم المقبل.

وذكرت شبكةESBN أن المدرب الألماني توماس توخيل، هو من سيقود باريس سان جيرمان خلفًا للمدرب الحالي، الإسباني أوناي إيمري.

وأضافت الشبكة أن إدارة باريس سان جيرمان، اتفقت مع توخيل، على كافة تفاصيل العقد، وستعلن عنها بعد نهاية الموسم الحالي.

وخرج باريس سان جيرمان من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين أمام برشلونة وريال مدريد.

وتولّى إيمري تدريب الفريق الباريسي صيف العام 2016 وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ولم يتولّ توخيل تدريب أي فريق منذ انفصاله عن بروسيا دورتموند الصيف الماضي.

وقاد إيمري باريس سان جيرمان 105 مباريات فاز في 83 منها مقابل خسارة 11 مباراة و11 تعادلاً.

النادي الكتالوني.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة “سبورت” أن لاعبي باريس سان جيرمان البرازيليين من جنسيات برازيلية، يريدون أن يكون المدرب المقبل هو الإسباني لويس إنريكي.

وأضافت الصحيفة أن اللاعبين البرازيليين لا يريدون أن يتولى المدرب الألماني توماس توخيل تدريب الفريق.

وسبق أن تدّرب نيمار وهو النجم الأول لباريس سان جيرمان 3 مواسم تحت قيادة إنريكي في برشلونة، إذ لعب تحت إمرته 145 مباراة، سجل خلالها 90 هدفًا وصنع 72، وكان أحد نجوم الفريق عندما فاز بلقب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني و3 ألقاب في كأس إسبانيا ولقب في كأس العالم للأندية ولقب في كأس السوبر الإسباني.