زوجة ليفاندوفسكي تكشف أسراره داخل المنزل

كشفت زوجة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وصديقتها أسرارًا لم تكن معروفة حتى الآن عن النجم البولندي، فيما يتعلق بتصرفاته داخل المنزل.

وقالت آنا زوجة ليفاندوفسكي: إن هداف الدوري الألماني لكرة “البوندسليغا” يتخذ من تنظيف المنزل وسيلة للاسترخاء من مباريات كرة القدم.

وأضافت أن زوجها ينتقد دائمًا مستواه فوق المستطيل الأخضر، رغم تسجيله الأهداف وكسره الأرقام القياسية، وفق ما أشار إليه موقع جريدة “ذا صن” الإنجليزية

ونقل الموقع البريطاني عن زوجة ليفاندوفسكي قولها: “عندما سجل ليفاندوفسكي خمسة أهداف في تسع دقائق (ضد فولفسبورغ)، لم يكن حقًا راضيًا”.

وتابعت آنا: “لقد اشتكى أنه كان قادرًا على تسجيل هدف سادس. وبدأ بعد ذلك في تنظيف أرضية المنزل”.

وفي نفس السياق، قالت ماريك صديقة زوجة نجم فريق بايرن ميونخ الألماني: “بعد رباعيته الشهيرة في مرمى فريق ريال مدريد، كان الكل سعيدًا للغاية”.

وأردفت :”لكن ليفاندوفسكي عاد إلى المنزل وطلب بعض الفطائر، ثم سألني لماذا لم أقم بتشغيل غسالة الصحون”.

من جهة أخرى، يواصل ليفاندوفسكي (29 عامًا) تألقه اللافت هذا الموسم، فقد سجل 35 هدفًا في 39 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات، كما أن العديد من التقارير الصحفية يؤكد رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع الهداف البولندي في فترة الانتقالات الصيفية؛ من أجل تعويض رحيل بنزيما المحتمل عن القلعة المدريدية.