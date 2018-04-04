الجناح الألماني يوليان برانت يمدد تعاقده مع باير ليفركوزن

قال نادي باير ليفركوزن، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني، اليوم الأربعاء، إنه مدد تعاقده مع جناحه الألماني الدولي الشاب يوليان برانت لعامين إضافيين ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2021.

واختار برانت، البالغ 21 عامًا، الساعي للانضمام لتشكيلة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في روسيا هذا العام البقاء في ناديه الحالي رغم عروض من بعض الأندية الكبيرة في أوروبا.

وأحرز برانت 6 أهداف لفريقه في الدوري هذا الموسم، كما أسهم في صنع أربعة أهداف أخرى وأحرز إجمالًا 24 هدفًا في الدوري خلال 126 مباراة شارك فيها منذ انضمامه للفريق في منتصف موسم 2013-2014.

وقال برانت الذي شارك في 14 مباراة دولية مع منتخب بلاده في بيان “أرى أن هناك الكثير من النمو والتقدم هنا”.

وأضاف برانت: “تمديد تعاقد النادي مع (الألمانيين الدوليين) جوناتان تاه ولارس بيندر أخيرا يظهر أننا نرغب في الفوز بالألقاب”.

ويحتل ليفركوزن المركز الخامس بين فرق الدوري الألماني قبل آخر ست جولات من الموسم بينما تتأهل أول أربع فرق مباشرة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.