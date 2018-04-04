روسيا تأمل في تعاون دولي لتأمين نهائيات كأس العالم

قال ألكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي، المسؤول عن الأمن الداخلي في البلاد، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن يساعد التعاون مع الأجهزة الأمنية في بقية الدول روسيا في تأمين وإنجاح نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي تستضيفها خلال يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.

وأضاف المسؤول الروسي: “في الصيف المقبل تستضيف روسيا نهائيات كأس العالم لكرة القدم. ونتوقع أن يساعد التعاون بيننا وبين الأجهزة الأمنية وأجهزة تطبيق القانون في حكومات الدول الأجنبية في تأمين وحماية هذا الحدث من أي أعمال إرهابية بصورة فعالة كما حدث في السنوات الماضية”.

وستقام النهائيات العالمية بمشاركة 32 منتخبًا ما بين الـ 14 من يونيو/ حزيران والـ15 من يوليو تموز.