نادٍ فنزويلي يطرد لاعبَين بسبب تعذيبهما قطة (صور)

أنهى نادٍ من فنزويلا عقدي لاعبَين بارزين لديه بعد نشرهما فيديو لهما على إنستغرام وهما يعذبان قطة قبل أن يلقي بها أحدهما من النافذة.

وعلى الفور بعد انتشار الفيديو أصدر نادي زوليا إف سي الفنزويلي بيانًا يدين فيه تصرف لاعبَيه ديفيد باريتو وإدوينو كيرو ويؤكد وقوفه ضد كل أنواع العنف ضد الحيوانات.

وتم حذف الفيديو من إنستغرام، خاصة وأن فيه تعاملًا عنيفًا من اللاعبَين ضد قطة، حيث جذبا أطرافها بشدة قبل أن يلقي أحدهما بها من النافذة في أحد الأدوار العليا.

ويصور الفيديو مشاهد التعذيب كاملة وكذلك سقوط القطة من النافذة العالية إلى الشارع على الأرض مباشرة.

En @Goles_Vinotinto repudiamos totalmente las acciones de maltrato animal de Eduin Quero y David Barreto publicadas hoy en Instagram.

Un usuario de dicha red social nos hizo llegar el vídeo. pic.twitter.com/hq9EtbXwxP — golesvinotinto.com (@Goles_Vinotinto) April 3, 2018

وقال النادي في بيانه: “نعطي الأولوية للحق في الحياة ونؤكد أن اللاعبَين تم طردهما من النادي على الفور”.

واقترح النادي عرض اللاعبَين على طبيب نفسي ليتم تقييمهما بشكل صحيح، رغم أنهما لم يعودا جزءًا من النادي.

كما أضاف النادي في البيان، أنه على استعداد تام لمساعدة كل من تأثر بما قام به اللاعبان السابقان بالنادي خاصة باريتو الذي قام بمعظم مشاهد التعذيب.

وأضاف البيان المطول للنادي، أنه ملتزم بمواصلة البحث عن طرق يمكن أن تزيد الوعي الاجتماعي لدى الجميع تجاه الحيوانات، وأن النادي حقق في الأمر قبل إصدار هذه القرارات الفورية.

ورغم أن زوليا تم إنشاؤه عام 2005 إلا أنه قفز من دوري الدرجة الثانية إلى الأولى سريعًا وحقق الثنائية المحلية عام 2016.