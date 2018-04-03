هل يحرم الفيفا زلاتان إبراهيموفيتش من المشاركة مع السويد في كأس العالم؟

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قد يحرم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم بعد قرابة شهرين، حال قرر العودة.

وأعلن إبراهيموفيتش (36 عامًا) اعتزاله الدولي بعد بطولة أمم أوروبا (يورو 2016) لكن تقارير لم تستبعد عودته للمنتخب الذي تأهل إلى كأس العالم عبر الملحق من بوابة منتخب إيطاليا.

وحسبما ورد في صحيفة “صن” فإن النجم السويدي المنتقل قبل أيام إلى لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي، قد وقّع عقدًا مع شركة مقامرة ومراهنات، في دولة مالطا ليصبح واجهة لها وسفيرها العالمي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي فإن الفيفا قد يتجه لحرمان إبراهيموفيتش من المشاركة في الكرنفال العالمي حال قرر العودة للمنتخب.

وأوضحت الصحيفة أن المادة (25) من الفصل الرابع من مدونة أخلاقيات الفيفا تنص على “من غير المسموح للاعبين المشاركة في بطولات المنظمة، في حال ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأنشطة لها علاقة بالمراهنات أو اليانصيب الخاصة بمباريات وبطولات كرة القدم”.