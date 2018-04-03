“ستذهبون لعطلة”.. رئيس أولمبياكوس اليوناني يطرد لاعبي الفريق الأول

قرر إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك ورئيس فريق أولمبياكوس اليوناني، منح كل لاعبي الفريق الأول إجازة حتى نهاية الموسم والاعتماد على لاعبي فريق تحت 20 سنة فيما تبقى من جولات الدوري اليوناني؛ بسبب سوء النتائج.

واتهم الرئيس لاعبي الفريق الأول بالتخاذل وفرض عليهم غرامة تبلغ 350 ألف جنيه إسترليني، وقال لهم: “أنا وبقية أنصار الفريق صبرنا عنكم كثيرًا وأعطيناكم قيمة أكبر، ستذهبون لعطلة، سنعتمد على لاعبي فريقنا الهاوي والشباب ونبني الفريق من القاعدة والأنصار يحبونهم أكثر منكم”.

وتعود رئيس الفريق على الانتصارات والفوز في اليونان، فأولمبياكوس فاز باللقب 44 مرة، منها 7 ألقاب متتالية في المواسم الماضية.

وجاء القرار بعد تعادل الفريق مع ليفادياكوس 1-1 وابتعاد الفريق عن صراع اللقب، حيث يحتل المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن المتصدر، أيك أثينا.

ويملك إيفانجلوس ماريناكيس أيضًا فريق نوتنغهام فوريست الإنجليزي، ويستثمر بشكل كبير في مجال كرة القدم الأوروبية.

واتهم الرئيس لاعبيه بالسبب في إقالة 3 مدربين هذا الموسم، كما حملهم مسؤولية مشاكل الأنصار في الملاعب بسبب نتائجهم السيئة.

واتهم الرئيس بكونه ضمن شبكة للتلاعب في نتائج لقاءات الدوري اليوناني، والتي أدت لسجن 58 شخصًا مؤخرًا، لكنه لم يكن ضمن المحاكمين رغم الاتهامات التي وجهت له من قبل عدة وسائل إعلام.