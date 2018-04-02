إصابة توني فيرغسون تعيد مكغريغور للواجهة

تلقى المسؤولين عن منافسات UFC223 ضربة قوية بإصابة المصارع الأمريكي توني فيرغسون، والذي كان من المقرر أن يواجه الداغستاني حبيب نور محمدوف على لقب بطولة العالم للوزن الخفيف.

وحسب ما جاء في تصريح نشره المصارع الأمريكي، فقد تلقى إصابة خلال برنامج تلفزيوني في الركبة، حيث نصحه الأطباء بالابتعاد عن المنافسات وربما سيجري عملية جراحية في الأيام القليلة القادمة.

وقدّم البطل الأمريكي اعتذاره للمنضمين وعشاق المصارعة والبطل الداغستاني، واعدًا الجميع بالعودة مستقبلًا للمنافسة بقوة.

وفي غياب توني فيرغسون أصبح البطل الإيرلندي كونور ماكغويغور الأمل الوحيد للمسؤولين لإجراء نزال حول اللقب العالمي، خاصة أن رئيس UFC كان قد جرّده من لقبه العالمي ووضعه للمنافسة بين محمدوف وفيرغسون.

ويأمل عشاق المصارعة أن يعود البطل الإيرلندي للمنافسة مجددًا رغم ضيق الوقت، رغم أن UFC وجهت الدعوة للأمريكي ماكس هولواي لتعويض مواطنه في المواجهة أمام الداغستاني حبيب نور محمدوف.

وقال داني وايت رئيس UFC حول عدم رغبته في دعوة مكغويغور: “لا أعتقد أنه قادر على استعادة وزنه في 6 أيام، كما أنه ليس من طينة الأبطال الذين يقبلون بتعويض أحد، هو من طينة الأبطال الذين يجب العمل معهم لتنظيم لقاء كبير.

وأضاف رئيس UFC: “من المحتمل أن يعود في سبتمبر القادم ليواجه أحد المنافسين الحاليين على اللقب”.