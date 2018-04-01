صامويل إيتو: سأترشح لرئاسة الكاميرون

أعلن لاعب كرة القدم الكاميروني صامويل إيتو المحترف في قونيا سبور التركي، رغبته في رئاسة بلاده خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريح لمجلة “جون أفريك” الفرنسية، اليوم الأحد، قال إيتو “أرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة الكاميرونية المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتولي مقاليد الحكم في

البلاد”.

وأضاف “كنت أحلم دائمًا بالانخراط في الحياة السياسية، ويبدو أن اللحظة التي طال انتظارها هنا في النهاية”.

وأوضح إيتو “أملك مخخطَا كاملًا لإدارة البلاد، وسيكون لدينا فريق ضيق ومضغوط من أجل مواجهة صعوبات البلد مع رئيس الوزراء الذي سيكون تحت إشرافه 11 وزيرًا”.

وتابع إيتو تصريحاته قائلًا “أحلم بأن أسير على خطى جورج وياه الذي تولى رئاسة ليبيريا”.