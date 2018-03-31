إبراهيموفيتش يستهل مشوار تألقه مع لوس أنجلوس جالاكسي بثنائية مبهرة (فيديو)

بدأ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مسلسل تألقه مع فريقه الجديد لوس أنجلوس جالاكسي بتسجيل ثنائية في شباك لوس أنجلوس FC، في ديربى المدينة الشهيرة ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأمريكي “المنطقة الغربية”.

لوس أنجلوس جالاكسي انتصر على لوس أنجلوس FC برباعية مقابل ثلاث بفضل إبراهيموفيتش.

بدء زلاتان اللقاء جالسا على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك عندما كانت النتيجة تشير بتأخر فريقه 3-1.

Le premier but de Zlatan Ibrahimovic en MLS ZLATAN. Premier match, premier tir… INHUMAIN!!! ???? Ça n'a même pas pris 10 minutes.Le Galaxy perdait 3-0. C'est 3-3 : http://bit.ly/2J7n3ER Posted by TVA Sports on Saturday, March 31, 2018

إبراهيموفيتش احتاج 6 دقائق فقط لتسجيل أول أهدافه في الدوري الأمريكي في الدقيقة 77، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له والرابع لفريقه فى الدقيقة 90.

ووصل لوس أنجلوس جالاكسي إلى النقطة السابعة من 4 مباريات في المركز الثاني للمجموعة الغربية من الدوري.

بينما لوس أنجلوس Fc في المركز الرابع بـ6 نقاط.