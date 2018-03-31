ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي: لا بديل عن الفوز على توتنهام

يرى ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي حامل اللقب أنه يتعيّن على فريقه الفوز على جاره اللندني توتنهام هوتسبير في لقائهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا الأحد، وإلا فإن فرصته في الحصول على مكان بين الأربعة الأوائل ستتراجع كثيرًا.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 56 نقطة متخلفًا بخمس نقاط عن توتنهام، ويسعى كل منهما لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال ألونسو في تصريحات صحفية قبل المواجهة في ملعب فريقه ستامفورد بريدج إننا “لن نضمن شيئًا حتى تتضح الأمور حسابيًا، لكن التأهل (لدوري الأبطال) سيكون في غاية الصعوبة إذا خسرنا المباراة”.

وأضاف المدافع الإسباني الدولي بقوله: “بالتأكيد الفوز أمر حتمي في هذه المباراة، علينا في تشيلسي أن نقاتل حتى النهاية من أجل كل هدف يمكننا تحقيقه، ولابد أن نكون في دوري الأبطال في العام المقبل، لا بد لنا أن نحقق الفوز يوم الأحد”.

ولم يفز توتنهام خارج ملعبه على تشيلسي منذ 1990.

لكن توتنهام فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لم يخسر في الدوري الإنجليزي خلال 2018 بعد أن حقق سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات ويدخل القمة اللندنية بروح معنوية عالية.

وعن التاريخ يقول ألونسو: “لا أعتقد أن الماضي سيكون له تأثير هذه المرة، لا أحب الإحصاءات. أعتقد أنها ستكون مباراة مختلفة، ولا بد لنا أن نبذل أقصى جهد مستطاع، وأن يكون تركيزنا منصبًا في الحصول على النقاط الثلاث”.

وأردف ألونسو أن “هذه مباراة في غاية الأهمية، لدينا هدف مهم جدًا وهو إنهاء الموسم بين الفرق الأربعة الأوائل.”

وربما يخوض توتنهام المباراة محرومًا من جهود هدافه هاري كين الذي يتعافى من إصابة في الكاحل تعرّض لها خلال الفوز 4-1 على بورنموث في وقت سابق من الشهر الجاري، وسيتم تقييم حالته قبل المباراة.