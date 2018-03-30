استقبال أسطوري لزلاتان إبراهيموفيتش في لوس أنجليس (صور)

وصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدينة لوس أنجليس الأمريكية؛ ليبدأ مشواره مع فريقه الجديد لوس أنجليس غلاكسي في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، بعد مشوار طويل في البطولات الأوروبية.

ووجد النجم السويدي استقبالًا حافلًا من جماهير كرة القدم في المدينة، حيث تجمعوا حوله والتقطوا صورًا تذكارية مع النجم المخضرم الذي يعتبر أبرز صفقات الموسم الجديد في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد ودع زملاءه في مانشستر يونايتد بطريقة ساخرة، خاصة مع عدد من المقربين منه كالفرنسي بول بوغبا والإيفواري إيريك بايلي.

ولعب زلاتان إبراهيموفيتش في دول السويد وهولندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، وحقق العديد من الألقاب المحلية والقارية والعالمية، لكنه فشل في حمل لقب دوري أبطال أوروبا.