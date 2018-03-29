ترشيح بوكير مدرب النجمة اللبناني لجائزة سفير كرة القدم الألمانية

أعلنت جمعية سفراء كرة القدم الألمانية، اليوم الخميس، ترشيح تيو بوكير مدرب النجمة اللبناني لنيل جائزة سفير الكرة الألمانية التي تُقدم لأفضل اللاعبين والمدربين الألمان خارج البلاد.

وقال رولاند بيشوف رئيس الجمعية ومؤسسها في مؤتمر صحفي في بيروت إن بوكير سينال التكريم “لالتزامه بالعمل الرياضي والاجتماعي الملحوظ في تطوير كرة القدم في الشرق الأوسط”.

وأضاف “بوكير عمل لسنوات عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشكل صورة إيجابية لا مثيل لها لألمانيا، وهذا ما دفع لجنة التحكيم لدينا إلى ترشيحه لنيل جائزة أفضل مدرب في 2018”.

وقال بوكير: “أعمل كمدرب في المنطقة العربية منذ سنوات عديدة، ولا أزال أشعر بالسعادة نفسها التي كانت تراودني في البداية”.

وأمضى بوكير أغلب مسيرته في لبنان حيث قاد أندية الحكمة والعهد والنجمة الذي فاز معه بالدوري اللبناني العام 2014، إضافة لمنتخب لبنان الذي قاده إلى التأهل للمرحلة الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2014 لأول مرة في تاريخه.

وعمل المدرب الألماني في مصر حيث قاد الاتحاد السكندري في تسعينيات القرن الماضي ثم تولى تدريب الإسماعيلي والزمالك لفترات قصيرة مع بداية القرن الجديد.

كما تولى بوكير قيادة أندية في السعودية والإمارات والكويت.

وسيتنافس بوكير على الجائزة مع إرنست ميدندورب الذي يرأس الإدارة الفنية في نادي ترو بانكوك يونايتد التايلاندي وجيرت إنجلس مساعد مدرب فيسل كوبي الياباني.

وسيقام حفل توزيع الجوائز هذا العام في مايو في وزارة الخارجية الألمانية في برلين. وفاز هورست كريته بالجائزة العام الماضي.