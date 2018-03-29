طبيب بايرن ميونخ يهاجم غوارديولا مجددًا

شنّ طبيب بايرن ميونخ هجومًا جديدًا على بيب غوارديولا المدير الفني السابق للنادي البافاري والحالي لمانشستر سيتي، ووصفه “بالغرور والمبالغة في تقدير نفسه”.

ويرى هانز فيلهليم مولر-فولفهارت طبيب بايرن ميونخ، أن غوارديولا يعتقد “أنه يفهم ويعرف أكثر من أي شخص آخر”.

وكان غوارديولا مسؤولًا عن مولر-فولفهارت خلال فترة عمله في بايرن ميونخ مدة 3 أعوام، لكن حدث صِدام بينهما؛ بسبب الاختلاف بشأن أسلوب العمل.

وقال طبيب بايرن ميونخ لمحطة ZDF الألمانية عن المدير الفني الإسباني: “لقد أهمل تمامًا رأي الأطباء. لم يهتم بكيفية تعافي اللاعبين تمامًا، لكنه يحرص على إزالة الألم فقط من أجل اللعب”.

وأضاف الطبيب الألماني: “كان هذا ضد فلسفتي في العلاج تمامًا. لقد استهان بقدراتي ويعتز للغاية بنفسه، ويرى أنه يفهم أكثر من أي شخص آخر. وضعي في النادي كان جيدًا ولم يتخيل أني يمكن أن أساويه في المكانة”.

وتناول مولر- فولفهارت المدير الفني الإسباني في سيرته الذاتية “حياتي والطب” وقال عنه: “أعتقد أن بيب غوارديولا ثقته في نفسه ضعيفة، لكنه يفعل كل شيء لإخفاء ذلك عن الآخرين. وبسبب ذلك، يبدو أنه يعيش في خوف دائم ليس من الخسارة، لكن من فقدان النفوذ والسلطة”.

ورحل بيب غوارديولا عن بايرن ميونخ صيف العام 2016، بعد 3 مواسم فاز خلالها بلقب الدوري المحلي، لكنه فشل في التتويج بدوري الأبطال.