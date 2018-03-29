شقيق مبابي الأصغر “إيثان” يسجل هدفًا لباريس سان جيرمان

سجل إيثان، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحت 12 عامًا هدفًا رائعًا خلال مباراة ناديه مع جيم أكاديمي الياباني في بطولة الكأس الدولية.

وتقام البطولة بمدينة جيرونا الإسبانية بشكل سنوي.

وشهدت البطولة مولد عدد من نجوم كرة القدم على مستوى العالم أبرزهم ليونيل ميسي وسيسك فابريغاس.

وبينما سجل شقيقه الأكبر هدفًا في شباك روسيا خلال مباراة ودية للديوك استعدادًا لكأس العالم كان إيثان يسجل مولده كلاعب كبير مع باريس سان جيرمان.

وسجل اللاعب الهدف السابع لفريقه حينما حققوا الفوز على الفريق الياباني بتسعة أهداف.