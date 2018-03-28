بعد تجاهل بايرن ميونخ.. روبين يتجه إلى الاعتزال

قال النجم الهولندي آريين روبين جناح بايرن ميونخ الألماني إن صبره “نفد” بشأن مستقبله، وإنه قد يعتزل نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد روبن البالغ من العمر 34 عامًا مع النادي البافاري نهاية الموسم الحالي، ولم يُفاتحه أيٌّ من مسؤولي النادي بشأن تجديد عقده.

وانضم روبن إلى بايرن ميونخ في 2009 قادمًا من ريال مدريد، وقد أعلن اعتزاله الدولي العام الماضي، ليتفرغ للتركيز مع ناديه.

وسيتحدث مع كارل هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي للنادي الشهر المقبل، لكنه يعترف أنه ما زال لا يعرف ما إذا كان سيستمر في الملاعب أم لا.

وقال روبن لموقع “BR BR” :”لست صبورًا بعض الشيء، لكن -للأسف- لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن تمديد عقدي مع النادي. واتفقت مع رومنيغه على الحديث في أبريل، وسنرى ما سيحدث”.

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق:”أصعب شيء، عندما تصل إلى مثل سني وترى أن نهاية مسيرتك تقترب، لذا يجب أن تتخذ القرار الصحيح”.

ولعب الجناح الهولندي في صفوف: جرونينغن، وأيندهوفن في هولندا، وتشيلسي اللندني، وحصل على 26 لقبًا خلال مسيرته، من بينها دوري أبطال أوروبا، ولقبان للدوري الممتاز.