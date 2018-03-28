ماذا قال مارادونا بعد السقوط المروع للأرجنتين أمام إسبانيا؟ (صورة)

حاول الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا قائد الأرجنتين السابق رفع معنويات منتخب بلاده عقب الخسارة الساحقة 6-1 أمام إسبانيا برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاهد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين من المدرجات لأطول فترة ممكنة، لكن مع تبقي عشر دقائق على النهاية كان قد رأى ما يكفي.

والتقطت الكاميرات قائد الأرجنتين المصاب وهو يغادر مقعده متجهًا إلى غرفة الملابس لمواساة زملائه، لكن المشهد كان رمزيًا إذ مني منتخب بلاده المتواضع بخسارة مذلة.

وقال مارادونا مدرب الفجيرة الإماراتي الحالي عبر حسابه على إنستغرام “في الوقت الحالي ما يجب فعله هو التطوير، الأرجنتين للأمام دائمًا”.

ونشر مارادونا هذه الرسالة إلى جوار صورة للتشكيلة التي بدأ بها خورخي سامباولي المباراة التي أُقيمت مساء الثلاثاء في ملعب واندا متروبوليتنانو ملعب أتلتيكو مدريد.

وربما حققت الأرجنتين فوزًا مقنعًا بهدفين نظيفين على إيطاليا يوم الجمعة الماضي دون ميسي، الذي يعاني من إصابة في العضلات، لكن يجب وضع الأمور في سياقها بالنظر إلى فشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1958.

ولم يلعب أمام إسبانيا أيضًا أنخيل دي ماريا وسيرجيو أغويرو لكن عندما أصبح الموقف صعبًا، اختفى اللاعبون، ويعتمد منتخب الأرجنتين بشكل أكبر من اللازم على ميسي لإخراجه من المواقف الصعبة.